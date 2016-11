Recomendar Batizado de ‘Desafios e Prioridades para a cidade de São Paulo: propostas para a Nova Gestão’, encontro será realizado dia 7 de dezembro, na Câmara Municipal.

No dia 7 de dezembro, mais de 50 organizações da sociedade civil (confira a relação ao final da matéria) pretendem entregar ao futuro prefeito de São Paulo, João Doria, propostas para a sua gestão. Batizado de “Desafios e Prioridades para a cidade de São Paulo: propostas para a Nova Gestão”, o encontro, aberto à participação de todos, será realizado na Câmara Municipal. O objetivo das organizações – entre as quais a Rede Nossa São Paulo – é oferecer contribuições para que a futura administração, que toma posse no dia 1º de janeiro, torne a cidade mais humana, justa e sustentável. Além de Doria, todos os vereadores eleitos e os partidos políticos que terão representação no Legislativo paulistano também foram convidados para o evento. Entre as sugestões a serem apresentadas ao prefeito eleito estão algumas que poderão ajudá-lo no processo de debate e elaboração do Programa de Metas 2017-2020, que terá de ser apresentado em até 90 dias após a posse – de acordo com a Lei Orgânica do Município. As propostas contemplam diversas áreas da administração municipal (saúde, educação, meio ambiente, mobilidade urbana, segurança viária etc.), e foram construídas coletivamente com a participação de entidades de diferentes áreas que atuam na cidade de São Paulo. Informações Evento “Desafios e Prioridades para a cidade de São Paulo: propostas para a Nova Gestão”



Data: dia 7 de dezembro de 2016 (quarta-feira)



Horário: das 18 às 21 horas



Local: Salão Nobre da Câmara Municipal de São Paulo



Endereço: Viaduto Jacareí, 100 – 8º andar – Bela Vista Relação das organizações que promovem a atividade (por ordem alfabética):

1. Ação Educativa

2. Aliança pela Água

3. Aliança Resíduo Zero Brasil (ARZB)

4. Artigo 19

5. Associação Africana do Brasil

6. Associação Comunitária Monte Azul

7. Associação Cultural Raízes Da África (ACRA)

8. Associação dos Especialistas em Políticas Públicas de São Paulo (AEPPSP)

9. Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária (CENPEC)

10. Associação Movimento Mulheres da Verdade II

11. Centro Santo Dias de Direitos Humanos

12. Cidadeapé - Associação pela Mobilidade a Pé em São Paulo

13. Cidade em Movimento

14. Coletivo de Luta pela Água

15. Comissão de Justiça de Paz de São Paulo

16. Confederação Nacional das Associações de Moradores (CONAM)

17. Escola de Cidadania da Zona Leste Pedro Yamaguchi Ferreira

18. Escola de Fé e Política Waldemar Rossi

19. Escola de Governo

20. Federação das Associações Comunitárias do Estado de São Paulo (FACESP)

21. Fórum Hip-Hop Municipal

22. Fundação Tide Setubal

23. Grupo de Trabalho de Democracia Participativa da Rede Nossa São Paulo

24. Grupo de Trabalho de Meio Ambiente da Rede Nossa São Paulo

25. Grupo Tortura Nunca Mais (GTNM-SP)

26. Instituto Alana

27. Instituto Avisa Lá

28. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC)

29. Instituto de inclusão e diversidade humana (Instituto Indhuma)

30. Instituto de Pesquisa, Formação e Difusão em Políticas Públicas e Sociais (IPFD)

31. Instituto Ethos

32. Instituto Pólis

33. Instituto Saúde e Sustentabilidade

34. Liga Solidária

35. MCCE Estadual São Paulo

36. Minha Sampa

37. Movimento Nacional da População de Rua (MNPR)

38. Movimento Voto Consciente

39. OBORÉ Projetos Especiais

40. ONG Projeto Gerações

41. Pastoral da Educação da Arquidiocese de São Paulo

42. Pastoral Fé e Política da Arquidiocese de São Paulo

43. Pastoral Indigenista da Arquidiocese de São Paulo

44. Pé de Igualdade

45. Portal ZNnaLinha

46. Programa Pindorama da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)

47. Rede Butantã de Entidades e Forças Sociais

48. Rede de Escolas de Cidadania de São Paulo (REC-SP)

49. Rede Nossa São Paulo

50. Repórter do Futuro

51. Sampapé

52. São Paulo para o Pedestre – Por uma cidade plural

53. SOS Mata Atlântica

54. Universidade Zumbi dos Palmares

Por Airton Goes, Rede Nossa São Paulo.