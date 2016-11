O cardápio dos banquetes republicanos: os mercadores de reformas Escrito por Roberto Antonio Deitos Recomendar “Puseram-te como chefe? Não te ensoberbeças por isso; sê entre eles um deles mesmos.Tem cuidado deles, e depois disso assenta-te, e, cumpridas todas as tuas obrigações, põe-te a comer, a fim de que te causem alegria, e recebas a coroa, como um ornamento precioso, e mostres que eras digno de ser escolhido” ECLESIÁSTICO 32, 1-3.

"(...) Os mercadores destas coisas, que se enriqueceram, estarão longe dela com medo dos seus tormentos, chorando, lamentando-se e dirão: Ai, ai daquela grande cidade, que estava vestida de linho fino, de púrpura e de escarlate, e que se adornava de ouro, pedras preciosas e de pérolas! Como num tormento foram reduzidas a nada tantas riquezas! (...)." APOCALIPSE 18,15-17. O cardápio a ser servido é variado A receita do chefe máximo da cozinha É sempre dirigida aos poderes republicanos Com caldo grosso de violência os poderes São apetitosos nas suas comilanças políticas Negociadas como sobremesas servidas. Cardápio número um: Projeto de lei 257 Muitas dívidas ilegítimas ilegais E fraudulentas que o povo Dos estados é obrigado a pagar Enquanto o povo padece Seus governantes vivem bem. Cardápio número dois: Projeto de emenda à constituição 241 Que virou PEC 55 no Senado Que nobres senadores vão votar Teto mesmo só para as políticas públicas Corte mesmo só para saúde educação salários Assistência social saneamento e moradia Continuar pagando dívida é prioridade É o bolso do banqueiro que reclama Ganhar pouco é incômodo para eles Não interessa se é o povo que paga a conta Interessa a soma multiplicada na conta Banqueiros ficam felizes em qualquer lugar Parentes aos montes nos altos escalões Festejam nos banquetes palacianos Seus balancetes só crescem! Cardápio número três: São tantos outros projetos Projeto criador de endividados: 204 Projeto de ensino médio fajuto: 746 Projeto de escola calada Maltratada e difamada Uns mais perversos que os outros Todos com pareceres técnicos Muita explicação às avessas Como deixar a nação Muito mais endividada Esfacelada e doentia não é explicada O povo sangrando em lágrimas Atrapalhando os banquetes Celebridades poderosas Reunidas em palácio central Cansam de ver o povo reclamando Precisam de algum sossego Nem que seja de vez em quando Prato suculento e bem servido Para não ficarem aborrecidos A imortalidade do poder às vezes cansa muito. Ao povo cabem migalhas que sobram dos Banquetes palacianos temerosos Que o povo não perceba que eles próprios Seus sonhos e vidas serão servidos como sobremesa Com futuro sombrio e de sofrimento planejado No ministério do orçamento e da fazenda Tudo planejado dinheiro para lá corte para cá Quem vai pagar a conta é o trabalhador Ninguém precisa ficar sabendo Quem manda são os poderes da república Quem manda são os senhores das leis Quem manda são os senhores do parlamento Quem manda são os poderes republicanos Com violência governam todos os poderes O futuro agendado em sonhos e migalhas Gastos tetos restos a pagar nos banquetes palacianos O povo nem percebe que é vendido como sobremesa! Alguém muito poderoso e chefe de tudo diz: O futuro é uma ilusão dos pobres mortais Não precisamos falar nada Para eles não ficarem tristes Já que tristeza é coisa de gente pessimista Em fala pomposa, por favor senhores: Sirvam-se o banquete está posto E o futuro de vocês imortais está aqui O povo jamais vai ficar sabendo Que não conta nada mesmo Primeiro criamos a desgraça Depois promovemos promessas Nunca realizadas Digam senhores, nós não somos, os poderosos Mais felizes da república?... bom apetite! Esperamos que o povo Esqueça logo que existimos E nos perdoem na próxima eleição...? Viva a república dos banquetes É o poder... é o poder... é o poder... Vejam, senhores imortais, quantas cabeças Estão em nossas bandejas?!... Roberto Antonio Deitos é poeta e professor da Unioeste. A publicação deste texto é livre, desde que citada a fonte e o endereço eletrônico da página do Correio da Cidadania





