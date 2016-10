Ordem e progresso: em 13 versos a fala de um presidente sem culpa? Escrito por Roberto Antonio Deitos Recomendar “Estavam-me aclamando a pompa nova; Agora eu era Alguém. Quis pô-lo à prova, E, sem mais, na hora achei cavalheiresco Fazer à barba branca o dom do ar fresco” (GOETHE, Fausto II, 10.615, uma tragédia) I A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Governar não é fácil Que culpa tenho eu de ser o presidente?... II A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Eu me culpo por nunca querer ser governo Mesmo mandando sempre Em qualquer governo Feliz e contente às vezes fico desconcertado Mas não me sinto culpado O que posso fazer Se agora sou o presidente?... III A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Já não sei mais o que é de antes ou de agora Certo ou errado meu ou deles Só sei que a culpa não é minha E o povo será sacrificado Dizem que a culpa é da culpa Nunca minha Assim ouço dizer Culpado não posso ser Sou só um presidente?... IV A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Desemprego inflação recessão Convidei os banqueiros para governar Sem culpa de transformar a nação No caixa do sistema financeiro Eles cuidam do dinheiro público E eu feliz não me sinto culpado Durmo bem e fico humorado Afinal o presidente também pode dormir Se culpa não tenho posso ser culpado?... V A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Já fui aliado presidente de partido Muitos ministérios formei Mais de sete em um governo mandei Agora quero todos no meu jantar Planejar sem culpa o cardápio E com apoio de ilustres aliados Oferecer ao povo suor sangue e lágrimas Seguindo o conselho de um ilustre ex-presidente O que pode fazer de mim um presidente Honrado e sem culpa de ser lembrado Que culpa tenho eu de ser tão dedicado à nação?... VI A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Meu governo que culpa tem De ser bem governado Tem banqueiro mandando Bem preparado no ministério da fazenda Na caixa econômica no banco do brasil No banco central no tesouro nacional No ministério do planejamento e orçamento No ministério da previdência Que culpa tenho eu de nomear tanta Gente competente que gosta de trabalhar E cuidar do dinheiro do povo Que culpa tenho eu de honrados Cidadãos cuidar do cofre do povo?... VII A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Que culpa tenho eu se o mundo É redondo e a economia gira Os banqueiros mandam A economia gira como uma roleta Gira tanto que no povo atira?... VIII A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Agora alguns não querem controlar Os gastos dizem que eu ataco o povo Meus ministros são fiéis e trabalham duro Vão cortar mordomias salários Remédios escolas hospitais Previdência assistência social Direitos sociais e trabalhistas Vamos sem culpa virar uma nação de poucos O que eu posso fazer se o mundo é cruel E meus assessores garantem Ninguém vai passar necessidades Se não forem divulgadas em notícias Que culpa tenho eu de querer Uma nova nação para poucos Quando para muitos sobram só migalhas?... IX A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Pagamos volumosa dívida pública Ilegítimos muitos bilhões Muitos outros bilhões sonegados Livremente pelos donos do capital Ao povo sobra suor sangue e lágrimas Único vão de um sistema ilegítimo e corrupto As vezes não posso ver tudo... Alegram-se outros tantos sem lágrimas: O fundo monetário internacional O banco mundial A organização mundial do comércio A organização das nações unidas Me elogiam toda hora Me sinto muito bem nas alturas... Que culpa tenho eu de estar Fazendo tudo o que eles querem?... X A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Se o povo padece em massa O governante pode isentar Sua ação sem sentir culpa Por estar fazendo tudo O que os poucos querem Para aumentar seus ganhos Que culpa tenho eu se eles ganham muito?... XI A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: A justiça não deveria ser O bastão do governante E a culpa ser todo o ato que maltrata Seu povo Que culpa tenho eu De não haver justiça para todos?... XII A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: O testemunho de um povo É verdadeiro para o governante Se a miséria e a violência devoram o povo E são o verdadeiro lema da ordem e do progresso Se o governante finge que não é o chefe Da lei da força da violência que só o estado pode ter Que culpa tenho eu de ser tão poderoso?... XIII A mais nova forma de governar Ordem e progresso na frente O povo atrás descontente Fala de presidente: Quem rejeita as dores sociais do povo Como governante e chefe da nação Pode viver sem sentir alguma culpa Que culpa tenho eu por não sentir culpa De ser presidente a culpa não é minha Que culpa posso ter como presidente Viu senhores não foi por causa dessa Tal de culpa que às vezes na história Cassam algum presidente Preciso continuar insistindo Que não sou culpado de nada De tanto repetir certas coisas O povo pode acreditar em mim?... Leia também:

Roberto Antonio Deitos é poeta e professor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE.





