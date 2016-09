Recomendar Nota de repúdio à rejeição do Ministério da Justiça ao Pacto Nacional de Redução de Homicídios

As organizações sociais signatárias deste documento, legitimamente estabelecidas por suas ações históricas de defesa dos direitos humanos e da busca permanente e incessante para a melhoria da segurança pública do Brasil, expressam seu repúdio à manifestação do Ministério da Justiça, do governo federal interino, na qual afirmou ontem (9/8), em nota à imprensa, que o Pacto Nacional de Redução de Homicídios “não diz respeito às ações deste governo”. A manifestação foi uma resposta ao Relatório Sistêmico de Segurança Pública, do Tribunal de Contas da União, que determinou que o Ministério da Justiça encaminhe em 60 dias um plano de ação referente à implementação do Programa Nacional de Redução de Homicídios. Nosso entendimento é o de que o país necessita com máxima urgência enfrentar as causas que provocam tamanha violência, que remonta a um contexto histórico, e atinge de forma mais aguda a juventude negra de favelas e periferias. São 60 mil homicídios por ano, um recorde mundial. O Pacto deve propor, por meio de ações integradas, com foco e objetividade, metas claras e realistas, para que possamos romper esse ciclo histórico de violência. E, nesse sentido, pouco importa se o debate e o planejamento inicial das ações tiveram início em um ou outro governo, por se tratar, antes de tudo, de uma agenda de Estado. Temos que dar uma chance à vida. Certos de que o Ministério da Justiça do governo interino terá sensibilidade para compreender seus enganos e humildade para rever suas posições, ao assumir responsabilidades e construir uma agenda a favor da vida, eficiente e democrática para conter e diminuir os padrões endêmicos de violência do Brasil, subscrevem essa nota: Anistia Internacional

CESEC/UCAM

Fórum Brasileiro de Segurança Pública

Instituto Igarapé

Instituto Sou da Paz Recomendar