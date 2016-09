Recomendar Sete meses depois do fim das sanções contra o Irã o sistema financeiro global continua bloqueado para o país. Segundo o chefe do Banco Central iraniano, os bancos europeus relutam em fazer negócios com Teerã, receando a abrangência das sanções antiterrorismo dos EUA e a ação do hostil congresso norte-americano. Esses problemas estão impedindo o Irã de aproveitar o interesse de empresas de todo o mundo em voltar à terra dos aiatolás. Um exemplo é a compra obstaculizada de aviões Boeing, no valor de 25 bilhões de dólares, destinados à modernização da obsoleta rede aérea do país. Argumentando que os aviões poderiam ser destinados a usos militares, a Câmara dos Representantes votou emenda bloqueando o negócio. Caso seja promulgada, poderá também impedir a venda de aviões de outras empresas do setor. Diante dessa situação, o povo iraniano não vê resultados tangíveis no acordo nuclear; 74% das pessoas têm essa opinião, segundo pesquisa realizada em junho por equipe canadense ligada à Universidade de Maryland. E as consequências recaem sobre Rouhani, o responsável pelo acordo com as grandes potências. Em maio de 2015, festejado como o líder que ia elevar as condições de vida da população, fazendo as pazes com o Ocidente, Rouhani estava 27% à frente de Ahmadinejad, em pesquisa de maio de 2015 sobre a próxima eleição presidencial. Em junho deste ano, essa diferença se reduziu para apenas 8%. No entanto, acredita-se que agora em setembro, três meses depois, a candidatura de Rouhani deu uma virada: está em franca recuperação. Alguns meses atrás foi denunciado pela mídia que autoridades públicas recebiam bônus excessivamente altos e até subornos de terceiros. Essas denúncias atingiram tanto gente dos conservadores, quanto dos reformistas e moderados. A reação dos conservadores, liderados por Mohammad Bagher Ghalibaf, prefeito de Teerã e seu provável candidato presidencial, foi primeiro negar tudo. Depois, processar os denunciantes como vis delatores que desejariam “atingir a reputação do povo e o prestígio da municipalidade de Teerã”. Meio infantil, não? Claro, pegou muito mal na população. Já os reformistas, aliados aos moderados, que devem lançar a candidatura do presidente Rouhani, vêm agindo de um modo diferente. Quando algum dos seus membros é acusado de corrupção, primeiro pedem calma, até que as investigações que farão cheguem ao fim. Sendo a culpa provada, os reformistas pedem perdão ao povo e prometem acabar com a corrupção. Assim, a grande maioria dos funcionários implicados foram demitidos e uma circular foi enviada a todo o setor, alertando que, quem persistir no erro, pagará por isso. A ideia é assustar para impedir novas transgressões. Tanto os reformistas quanto os moderados usam fartamente a mídia social para divulgar os malfeitos dos adversários e a forma diferente com que eles e os conservadores agem diante do problema. Por sua vez, os conservadores, que foram os primeiros em bater o bumbo para a corrupção alheia, agora se calam. Fazem de conta que não existe corrupção, pois nessa praia quem leva vantagem é a aliança reformistas e moderados. Não há pesquisas recentes sobre a posição dos candidatos rivais nas eleições presidenciais. Mas ninguém duvida que Rouhani está correndo na frente, deixando cada vez mais para atrás seu principal concorrente, o conservador Ghalibaf. Luiz Eça é jornalista. Website: Olhar o mundo. Recomendar