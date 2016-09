Estudantes bloqueiam evento de empresários em protesto contra privatização da educação pública Escrito por Correio da Cidadania Recomendar Estudantes secundaristas bloqueiam nesta sexta-feira, 16, a entrada do Edifício Tomie Othake (Rua Coropés, 88), em Pinheiros, onde ocorre o “Seminário Internacional Caminhos Para a Educação Pública”. Financiado pelo Itaú Unibanco, o evento reúne empresários e gestores para arquitetar os planos de privatização da educação pública no país. Os manifestantes também repudiam a presença de Raquel Teixeira, Secretária de Educação de Goiás, que planeja entregar a gestão das escolas de seu estado a organizações empresariais de fachada “social” – as chamadas OSs. Eles exigem o cancelamento da abertura dos envelopes do edital das OSs em Goiás, marcada para 21/09. O ato denuncia que o plano de privatização não é só de Goiás, mas nacional. Era esse o verdadeiro objetivo da “reorganização” que Alckmin tentou impor às escolas paulistas em 2015 – dividindo as escolas em ciclos únicos, a ideia era caminho para o direcionamento do financiamento privado. E hoje foi Temer quem anunciou uma Medida Provisória para “reformar” o Ensino Médio sob medida aos interesses dos empresários. É por isso que hoje os estudantes de São Paulo se organizaram, tomaram as ruas e bloquearam a festa dos gestores e empresários para dar sua resposta: se tiver privatização, vai ter resistência! Fora OSs das escolas! Fora Raquel Teixeira! Escola sem empresa! Acompanhe ao vivo pela página: https://www.facebook.com/escolasemempresa/ Recomendar