Edição 1028 – 12/09/2016 a 18/09/2016

Greve dos bancários pede reajuste à altura da inflação e critica reforma trabalhista

Por Raphael Sanz, da Redação

Desde o último dia 6 de setembro, os bancários estão em greve em todo o Brasil. Paralisação convocada em meio a uma conjuntura de crise política e econômica que tem capitalizado, entre outras coisas, uma reforma trabalhista muito criticada por movimentos sociais, sindicatos e sociedade civil. Para falar sobre a greve e também comentar questões conjunturais, conversamos com Regis Munhoz, historiador e membro da Secretaria de Formação do Sindicato dos Bancários de São Paulo.

POLÍTICA

Lâminas da ação política: mobilizações e instituições no golpe contra todos nós

Por Marcelo Castañeda

Por enquanto, o que temos é alguma mobilização e isso é melhor que nenhuma, pois não custa lembrar que no período Dilma medidas semelhantes não recebiam o mesmo tratamento das frentes centralizadas. Um sentido bem interessante para um #ForaTemer com as reformas e medidas que estão no curto prazo seria #NenhumDireitoAMenos. Mas quem quer continuar a luta por direitos sem pensar em esquemas eleitorais?

A relativização da grande mídia

Por Roberto Malvezzi (Gogó)

Podemos tranquilamente dar adeus ao jornalismo político dos grandes meios. Além do mais, é provável que, sem vê-los ou ouvi-los, melhore nossa taxa de colesterol, de triglicerídeos e a pressão sanguínea. A internet livre faz bem à saúde.

Pensando a longo prazo – Marx: demonstração histórica

Por Wladimir Pomar

O capitalismo avançado da Alemanha é alemão. Já o capitalismo atrasado do Brasil não é brasileiro. Além de “atrasado” em relação à Alemanha, aos EUA, Japão, Inglaterra, França e Itália, o capitalismo do Brasil é profundamente “desnacionalizado” e “subordinado”.

Não é hora de unir as esquerdas

Por Pedro Munhoz

Enquanto profetas do apocalipse, dedo em riste, sobem em seus banquinhos nas redes sociais propondo soluções mágicas, de unidade e consenso fragilíssimos para este terrível enrosco, penso que, para nós, um bom começo seria tentar ouvir, humildemente, o que estão a sussurrar as ruas: é com elas, mais do que entre nós, que urge construir um consenso.

Desmascarando a narrativa petista: as versões e os fatos sobre o fim do ciclo do PT. Eleições gerais já!

Por Wladimir Palmeira

Nenhuma reforma estrutural da sociedade brasileira foi aprovada em benefício dos trabalhadores. As alianças construídas para obter as vitórias eleitorais e a maioria parlamentar não foram feitas sob essa contrapartida. Que não se conseguisse avançar em todas as reformas era natural. Mas se abster de fazer a disputa política em torno de pelo menos parte delas é inaceitável.

De costas para o futuro

Por Frei Betto

No bazar do Brasil à Venda estão na fila a Caixa Seguradora; a Loteria Instantânea; a BR Distribuidora; e o Instituto de Resseguros do Brasil. Haveria outra saída? Sim.

Nós e os chineses: por que somos socialistas?

Por Marino Boeira

Essa ideia de incorporar as noções de mercado ao planejamento socialista, há algum tempo, vem sendo discutida pelos defensores de um novo modelo econômico, mas o modelo chinês parece não ser o melhor exemplo a ser seguido.

ECONOMIA

Pré-Sal, Petrobrás e a política econômica em curso no governo Temer

Por Guilherme C. Delgado

Em mar territorial adjacente às 6 milhas reconhecidas pelos EUA, a regra do operador único nacional é essencial para que a própria lei brasileira prevaleça nos contratos de exploração. É necessário ao capital financeiro internacionalizar as condições de acesso a recursos naturais. O petróleo já é cobiçado de longa data. Mas agora também as terras rurais em geral, a exemplo da iniciativa dos ruralistas brasileiros com projeto de lei neste sentido (4.059/2012), em fase de votação urgente no plenário da Câmara Federal.

INTERNACIONAL

A Batalha de Gênova (4): 20 de julho – a sexta-feira negra

Por Gregório Maestri

O Correio republica uma série análises de Gregório Maestri sobre a violenta repressão da polícia italiana aos protestos antiglobalização em Gênova (Itália), no encontro do G-8 realizado na cidade há 15 anos – entre 19 e 22 de julho de 2001.

Aleppo: chance para os rivais mostrarem que ainda são humanos

Por Luiz Eça

Kerry e Petrov elaboraram um cessar-fogo justo, que sonham ser o início de um processo que levaria à paz na Síria. Depende agora de os chefes do governo e dos rebeldes pensarem nas vidas dos civis sitiados em Aleppo. Já passou da hora de salvar a Síria.