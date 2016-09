Edição 1027 – 05/09/2016 a 11/09/2016

POLÍTICA

“O Estado e as passeatas” ou “estamos em 1919?”

Por Rubens Glezer e Roberto Dias

Em 1919, o STF já julgava que o então chefe da Polícia não podia estabelecer o local de reunião para manifestações. Em 1999, decidiu que é parte constitutiva do direito de manifestação incomodar e atrapalhar a rotina de vida e trabalho daquela comunidade política, mesmo que isso ocorra na Praça dos Três Poderes. Em 2011, julgou a licitude da “Marcha da Maconha” e, com isso, que os manifestantes não incorriam no crime de apologia ao uso de drogas.

A desigualdade e a educação depois do golpe

Por Otaviano Helene

O valor monetário do investimento educacional em favor dos mais pobres e dos mais ricos dá uma ideia de quão desigual é a educação desses dois grupos. Os investimentos educacionais na educação de uma criança ou jovem pertencente ao contingente formado pela terça parte mais pobre pode não chegar aos trinta mil reais ao longo de toda a vida, ficando, não raramente, ainda bem abaixo disso. No outro extremo, entre os mais ricos, esses investimentos superam, e não raramente em muito, os 500 mil reais.

Como continuar a luta por direitos?

Por Marcelo Castañeda

A Constituição pode nos trazer mais frutos em termos de novos engajamentos e mobilização, a fim de tentar mudar ou abrir um sistema político cada vez mais fechado. Uma visão aparentemente conservadora e legalista, mas que pode operar como mediação de diversos interesses em prol de uma ação comum que trabalhe mais no terreno da multiplicidade do que na unidade da frente/bloco.

Brasil, começar de novo

Por Frei Betto

Manter-se no poder, ainda que à custa de pactos espúrios, ganhou mais importância do que alterar as estruturas arcaicas da sociedade brasileira. Treze anos de governo e nenhuma reforma, nem a agrária, a trabalhista ou a tributária.

Pensando a longo prazo – um parêntese

Por Wladimir Pomar

Será ledo engano supor que a esquerda sozinha terá condições de se contrapor ao processo reacionário golpista.

A LIT, o impeachment e a luta contra o governo Temer

Por Luis Leiria

Há setores pró-Dilma nas manifestações, mas minoritários. Ainda que não fossem, não seria dever dos revolucionários lutar para que tais atos se massifiquem e disputar a direção? A LIT que eu conhecia teria feito isso, sem dúvida.

Quantas máscaras devem cair no #ForaTemer?

Por Cadu Lorena

Na heterogeneidade dos protestos #ForaTemer há de se travar um combate firme contra a criminalização de quem luta, contra o uso eleitoral e partidário do #ForaTemer, contra decisões autoritárias tomadas em gabinetes que são reproduzidas acriticamente e/ou autoritariamente por militantes.

Golpe ou golpes?

Por Murilo Gaspardo

Temos de assegurar o protagonismo dos jovens e dos movimentos sociais, pois são mais criativos, representativos das demandas da população e conectados com os processos sociais em curso, sem excluir os partidos políticos, os quais, todavia, devem estar na retaguarda, e não na vanguarda dos movimentos de resistência.

Papa Francisco mandou seu recado

Por Roberto Malvezzi (Gogó)

“Convido-vos a rezar para todo o povo brasileiro, neste momento triste, para vigiar os pobres, os rejeitados, os abandonados, crianças, idosos, moradores de rua, para vigiar os descartados que estão nas mãos dos exploradores de todos os tipos”.

BRASIL NAS RUAS

A nova cegueira do que chamam democracia

Por Tadeu breda

Um estilhaço de bomba, lançada gratuitamente pela polícia, tirou a visão de Deborah. A relação da PM paulista com o governo golpista é tão clara e reluzente quanto a calva do ministro da Justiça.

Por que os autonomistas estão em conflito com as lideranças tradicionais da esquerda?

Por Patrícia Iglecio

Prisão de 21 jovens no CCSP gera debate entre esquerda autonomista e movimentos sociais que puxaram ato Fora Temer do último domingo.

SOCIAL

Policiais são suspeitos de manipular provas para criminalizar manifestantes

Por Fausto Salvadori

Os 26 jovens presos pela PM ficaram incomunicáveis por até oito horas, sem poder falar com os pais ou advogados. Para ouvidor, não há prova de crime: “Pode ser uma prisão política, sim”.

INTERNACIONAL

Traídos e abandonados, os curdos resistem

Por Luiz Eça

Tendo instalado uma administração autônoma no Curdistão reconquistado, a principal força curda cruzou o rio Eufrates e avança em direção a uma faixa da fronteira turca, já ocupada por tropas de sua etnia. A extensão do Curdistão até a fronteira com a Turquia facilitaria a entrada de armamentos do PYD para o PKK, além de se tornar um refúgio onde os curdos turcos encontrariam proteção. Erdogan resolveu apelar e invadiu o norte da Síria.

Brasil e as olimpíadas: a execução da diplomacia lúdica

Por Virgílio Arraes

Na manifestação do governo brasileiro, a crise econômica mundial havia chegado ao seu território com menor força. Por isso, ele havia saído antes dela. O otimismo beirava, como se observa, a jactância.

CULTURA E ESPORTE

O fim da era de Aquarius

Por Cassiano Terra Rodrigues

Não admira que a plateia brasileira projete sobre a tela de Aquarius suas frustrações e indignações políticas. O diretor Kleber Mendonça Filho é bom pregador de peças, a identificação com Clara (Sonia Braga, em atuação excepcional) é sua carta na manga. Desde 1980, muitos sons fizeram a nossa cabeça. Mas de que vale essa experiência toda se não tiramos futuro algum dela? Apesar de angustiados, de muitas mortes nossas sequer tomamos consciência. Que as de Clara nos façam acordar.