Pelo menos seis pessoas que participam de movimentos sociais e fizeram parte da articulação das últimas mobilizações em Florianópolis foram intimados(as) a comparecer na Central de Plantão Policial do Norte da Ilha, localizada no bairro Ingleses, às 15h30 desta terça-feira, 6 de setembro. A intimação, sem informar o motivo, foi enviada na segunda-feira (5/9), véspera da terceira manifestação na capital catarinense de rechaço ao agora presidente do Brasil Michel Temer (PMDB), após o impedimento definitivo da presidenta Dilma Rousseff (PT) votado pelo Senado na última quarta-feira (31/8). Em nota, a Rede Fora Temer Floripa, agrupação de organizações políticas, militantes e movimentos sociais, denunciou que as convocações inviabilizam as participações dos seis intimados: "agrava-se o fato de que, não por mera coincidência, esta intimação impõe comparecimento às 15h30, na Delegacia de Policia de Ingleses, onde não reside nenhum dos intimados, inviabilizando suas participações no ato Ocupa Beira-Mar – Grande Ato Fora Temer que ocorre hoje, 6 de setembro, às 18h no Trapiche da Avenida Beira-Mar Norte. Portanto, como forma de intimidação e terrorismo psicológico aos manifestantes e às manifestações populares". A Frente comunicou que juntamente com outros atores sociais irá entrar com pedido de Habeas Corpus preventivo e Mandado de Segurança, assim como abrirá uma ação no Ministério Público para apurar "a discriminação atentatória dos direitos e liberdades fundamentais, no Ministério Público, contra a violência e coação da liberdade de locomoção, expressão, garantias de direitos, por ilegalidade e abuso de poder de autoridade e agente público no exercício de atribuições do poder público". Fonte: Maruim Jornalismo.