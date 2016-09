Recomendar A Boitempo Editorial e o Sindicato dos Bancários de São Paulo convidam todos para as palestras de lançamento do livro Sartre: direito e política, de Silvio Luiz de Almeida, com a presença do autor e do filósofo do direito Alysson Leandro Mascaro. O evento acontecerá no dia 3 de setembro, no Sindicato dos Bancários de São Paulo, das 10h às 12h30. Sartre: direito e política – palestras e sessão de autógrafos Com Silvio Luiz de Almeida e Alysson Leandro Mascaro 03 de setembro de 2016 | sábado | das 10h às 12h30 Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região - Auditório Amarelo | Rua São Bento, 413, Centro, São Paulo Organização: Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Faculdade 28 de Agosto de Ensino e Pesquisa e Boitempo O evento é gratuito, aberto ao público e sem necessidade de inscrição prévia.

Confirme sua presença na página oficial do evento no Facebook. "Esta obra tanto revela uma contribuição ímpar de sistematização do jurídico na obra sartriana como extrai, a partir da melhor e mais radical tradição da filosofia do direito marxista, a mais original leitura a respeito dos engates e das contradições entre o trajeto filosófico sartriano e a crítica ao direito" – Alysson Leandro Mascaro, na apresentação do livro. "Se a justiça existe para os homens como modo de libertação histórica, ela não pode se determinar em formas congeladas de abordagem conceitual das condutas, isto é, ela não deveria manifestar o humanismo restrito da ideologia burguesa. Tal diagnóstico forte e corajoso está na raiz das intenções deste livro e representa a grande contribuição de Silvio Almeida para a efetivação das possibilidades de transformação do direito." – Franklin Leopoldo e Silva, no prefácio do livro "Silvio Almeida está entre os mais destacados juristas e filósofos da nova geração brasileira. Sua dupla formação – em Filosofia na USP e em Direito no Mackenzie – faz dele um dos melhores leitores da filosofia do direito da atualidade. Neste livro, Almeida agora abraça a totalidade do pensamento sartriano." – Alysson Leandro Mascaro escreve sobre o novo livro de Silvio Almeida, no Blog da Boitempo! "Sempre senti que os marxistas deviam muito a Jean-Paul Sartre, pois vivemos numa era em que o poder do capital é dominador, uma era em que, significativamente, a ressonante platitude dos políticos é que 'não há alternativa'. Sartre foi um homem que sempre pregou exatamente o oposto: há uma alternativa, deve haver uma alternativa; como indivíduos, devemos nos rebelar contra esse poder, esse monstruoso poder do capital. Os marxistas, de modo geral, não conseguiram dar voz a isso. Não digo que, para admiti-lo, seja necessário tornar-se um existencialista, mas não há ninguém nos últimos cinquenta anos de filosofia e literatura que tenha tentado martelar isto com tanta pertinácia e determinação quanto Sartre: a necessidade de uma rebelião contra o saber do 'não há alternativa' e de uma participação individual nessa rebelião"– István Mészáros, na quarta capa do livro.