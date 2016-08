Recomendar A chefe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência da ONU encarregada de defender a liberdade de imprensa, condenou nesta quarta-feira (30) o assassinato de Mauricio Campos Rosa, dono do jornal “O Grito”, de Santa Luzia (MG). A chefe da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO), agência da ONU encarregada de defender a liberdade de imprensa, condenou nesta quarta-feira (30) o assassinato de Mauricio Campos Rosa, dono do jornal “O Grito”, de Santa Luzia (MG). Mauricio foi assassinado em 17 de agosto com cinco tiros no bairro Frimisa. “Peço às autoridades que investiguem este crime e levem os assassinos à Justiça. A impunidade não pode ser autorizada em benefício daqueles que usam a violência para evitar que a mídia nos mantenha informados”, disse a diretora-geral da UNESCO, Irina Bokova, em comunicado. Bokova também condenou o assassinato de Ali Ghani, funcionário da emissora iraquiana via satélite Al-Ahad TV, morto por ataque de morteiro quando trabalhava na cidade de Al-Khaldiya em 20 de agosto. A chefe da UNESCO enfatizou a necessidade de garantir proteção à mídia e pediu “respeito a status civil em tempos de guerra, de acordo com as Convenções de Genebra”. A diretora-geral da UNESCO frequentemente emite comunicados condenando a morte de trabalhadores da mídia, em linha com a Resolução 29 adotada pelos Estados-membros em 1997, intitulada “Condenação à Violência Contra Jornalistas”. Fonte: ONU Brasil. Recomendar