Edição 1025 – 22/08/2016 a 28/08/2016

Anistia Internacional: “Olimpíadas foram grande oportunidade perdida de deixar legado positivo para a cidade”

Por Raphael Sanz, da Redação

A Anistia Internacional denunciou que 2651 pessoas haviam sido mortas pelas polícias no Rio de Janeiro desde 2009, quando a cidade foi anunciada como sede. A fim de se preparar para o evento, foram feitas remoções de comunidades, como a quase totalidade da Vila Autódromo, que tinha 600 famílias. A forma como o Rio lidou com os preparativos das Olímpiadas, a aprofundar históricas políticas de exclusão social e violência estatal, é o tema da entrevista com Renata Neder, pesquisadora e assessora de Direitos Humanos da Anistia Internacional no Rio de Janeiro.

POLÍTICA

A política dos pixels - discurso fotográfico e manipulação histórica

Por Joana Salém Vasconcelos

Imagens podem ser interpretadas de muitas maneiras. Só que às vezes carregam discursos quase autoexplicativos, perfeitamente concatenados nas escolhas de enquadramento, na relação entre os seus planos e no seu timing político. O que representa o olhar da Dilma guerrilheira dos anos 1970? E o que representa o olhar da Dilma presidenta em 2016? Essa foto precisa ser amplamente debatida.

Encruzilhada da indignação

Por Milton Temer

Michel, Eliseu, Geddel, Moreira Franco, Jucá, Renan e toda a matilha que os acompanha não teriam condições de assumir o espaço protagonista de que hoje desfrutam não fosse a covardia política e a vilania ideológica que marcaram a maior parte das iniciativas do lulopragmatismo.

Sobre as leis de bronze da lumpemburguesia

Por Nildo Ouriques

A súbita guinada à direita não decorria somente da suposta astúcia e descarado oportunismo político da direção petista. Era, na verdade, uma imposição das condições concretas, das exigências da república rentista e especialmente da fração financeira da burguesia diante da mínima ameaça de interrupção do fluxo financeiro a seu favor em caso de inadimplência do Estado. A redução da capacidade de pagamento permitiu a cena necessária para a mudança de rumo, o fim da breve e precária primavera keynesiana (nova matriz econômica) e a fatal imposição da volta à ortodoxia.

Tchau, querida! (Bye, bye, Lava Jato)

Por Marcelo Castañeda

Vê-se que foi uma postura equivocada de quem ficou contra a Lava Jato por conta dos atos de Moro contra Lula. Agora se veem perfilados com o ensaboado juiz do STF Gilmar Mendes, tido como “golpista”. Assim, o petismo mais conservador e polarizado com o PSDB pode confirmar que a Lava Jato “não deu em nada”, esquecendo-se, claro, da colaboração permanente de Lula e do próprio PT no “sacrifício” de Dilma.

Pensando a longo prazo – Desenvolvimento capitalista

Por Wladimir Pomar

A oposição entre “avançados” e “atrasados” continua presente, com dinamismos próprios que precisam ser analisados cientificamente para que não se tenha uma daquelas visões distorcidas, conformistas e superficiais da realidade em constante mutação.

Só agora, Gilmar?

Por Roberto Malvezzi (Gogó)

Os amantes dos regimes autoritários pensem bem, pois hoje a vítima é o outro, amanhã pode ser vocês.

Festa de aniversário

Por Frei Betto

Fidel completou 90 anos no sábado, 13 de agosto. Estive em sua casa, em Havana, acompanhado por Homero Acosta, secretário do Conselho de Estado de Cuba.

BRASIL NAS RUAS

Sérgio Silva, culpado: a justiça em estado terminal

Por Tadeu Breda

Ao decidir que fotógrafo tem “culpa exclusiva” pela bala de borracha que mutilou seu olho em 2013, Judiciário avisa que continuará fazendo vistas grossas à violência contra os que lutam. “Cegos somos aqueles que são violentados por ela, como eu, e também a grande parte da população que não quer abrir os olhos para ver como funciona esse sistema judiciário”.

SOCIAL

Recado aos Senadores e Senadoras

Por Frei Marcos Sassatelli

Senadores(as) do Brasil, vocês têm demonstrado não serem convictos de que “democracia é respeito à vontade do povo”. Continuem a fazer o exame de consciência.

ECONOMIA

Empresas de telecomunicações no Brasil: mais uma prova da farsa desenvolvimentista. Entrevista com Gustavo Gindre

Por João Vitor Santos

O setor de telecomunicações brasileiro “demonstra de forma indiscutível” que o “Estado” tem sido “capturado pelos interesses do grande capital”, diz Gustavo Gindre à IHU On-Line, ao comentar a atual situação do setor e a crise da Oi, em entrevista que o Correio da Cidadania reproduz. Segundo ele, os projetos de telecomunicações no país têm sido realizados “às expensas de patrimônio e recursos públicos”, porque “não houve nenhum critério republicano para a escolha dos empresários beneficiados e, principalmente, não havia qualquer tipo de contrapartida para o crescimento das empresas”, demonstrando que o projeto desenvolvimentista “não passa de uma farsa”.

INTERNACIONAL

Netanyahu x BDS: quem está ganhando?

Por Luiz Eça

Políticos dos EUA estão preparando propostas para restringir e mesmo criminalizar o BDS. Se isso acontecer, espera-se que os juízes americanos não neguem o direito de expressão de ideias, constante da Constituição dos EUA. Autoridades da Irlanda, Suécia e Holanda tem reafirmado esse direito, como aliás George Washington, Thomas Jeferson, Benjamin Franklin e Tom Paine – os Fundadores da Pátria – fizeram séculos atrás.

Colômbia: as violências silenciadas das grandes cidades

Por Iván García, de Medellín

A causa desta violência vai mais além do conflito que golpeia a Colômbia há décadas. “Não é um motivo político, mas social. Regular a convivência. Introduzir uma ordem nos bairros populares”. As operações de extermínio foram ofuscadas, segundo o informe, pelos anos de guerra, massacres e assassinatos. “Há muita literatura sobre a violência, mas nela a cidade fica ausente por haver ficado de fora dos cenários de guerra”, afirma Carlos Mario Perea.